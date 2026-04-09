زوجة تقتل زوجها بمشاركة شقيقته وبناتهما وتحرق جثته شمال بغداد

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالعثور على جثة رجل محترقة داخل مكب للنفايات في منطقة الشعب شمال بغداد، فيما كشفت التحقيقات أن زوجته أقدمت على قتله بمشاركة شقيقته وبناتهما بدافع خلافات على الإرث.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية عثرت صباح اليوم على جثة رجل محترقة داخل مكب للنفايات في منطقة الشعب، مشيرًا إلى أن التحقيقات وتتبع كاميرات المراقبة قادا إلى كشف ملابسات الحادثة.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن المجني عليه قُتل بطعنات سكين داخل منزله، قبل وضع الجثة داخل حاوية ونقلها إلى مكب النفايات وإضرام النار فيها بهدف إخفاء معالم الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات بيّنت اشتراك زوجة المجني عليه وبناته وشقيقته في الحادثة بدافع خلافات على الإرث، مبينًا أن قوة أمنية تمكنت من اعتقالهن، وفتح تحقيق أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.