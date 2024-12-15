زوجة تقتل زوجها بسلاحها الشخصي في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، صباح الأحد، بمقتل زوج على يد زوجته مستخدمة سلاحها الشخصي ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين زوج وزوجته تطورت إلى استخدام الزوجة سلاح نوع (مسدس) عائد لها، كونها منتسبة في وزارة الداخلية، وقامت باطلاق النار على زوجها الذي يعمل بشركة أمنية حسب ادعائها".

وأضاف المصدر، أن "الجريمة وقعت ضمن مدينة الكاظمية، ونتج عنها مقتل الزوج، واعتقال الزوجة"، لافتاً إلى أن "المشاجرة كانت نتيجة خلافات عائلية".