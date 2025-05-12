زوارق كويتية تدخل المياه العراقية قرب "خور عبد الله"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الاثنين، بدخول زوارق كويتية إلى المياه الإقليمية العراقية قرب "خور عبد الله".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فجر اليوم وأثناء الممارسات التي تجريها الزوارق البحرية في المياه الاقليمية بالبصرة (خور عبدلله) اعترضتها زوارق كويتية ودخلت إلى المياه العراقية".

وأضاف المصدر، أن "الجانب العراقي نادى الجانب الكويتي وطلب منهم الخروج وعدم الاستمرار بالتقدم لكن دون جدوى، الأمر الذي دعا القوة العراقية إلى النداء بالمراجع وإعلامهم بما حصل".

وأوضح أن "الرد العراقي جاء بعدم الاستجابة الى الزوارق الكويتية والاستمرار بالواجب، لكن الزوارق الكويتية ما تزال داخل المياه العراقية، والقوة البحرية العراقية تراجعت قليلاً وتواصل المراقبة".