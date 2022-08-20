"زفة عرس ومجلس عزاء".. تفاصيل جديدة عن نزاع تكريت المسلح

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في صلاح الدين، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن أسباب اندلاع النزاع العشائري المسلح في مدينة تكريت مركز المحافظة، والذي أودى بحياة ضابط كبير وإصابة منتسب امن وآخرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان نزاعا نشب بين قبيلة البو عجيل وقبيلة أخرى في مدينة تكريت بسبب موكب عرس مر من أمام مجلس عزاء، ما أثار غضب أصحاب مجلس العزاء، مبينا أن مشادة كلامية تلتها صدامات حدثت بعد يوم واحد وأثناء حضور أقرباء العريس للتهنئة.

وأضاف المصدر، أن الصدامات والمشادات بين الطرفين تطورت الى استخدام السلاح، ما تسبب بمقتل شخص ينتسب إلى أحد الاجهزة الامنية، وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد.

وتابع المصدر، أن قوات الشرطة اعتقلت جميع المتسببين بالحادث، وجميعهم يخضعون للتحقيقات الأمنية والإجراءات القانونية، مشيرا الى ان الوضع تحت السيطرة بعد جهود ووساطات حكومية وعشائرية.

الى ذلك انتشرت قوات من الشرطة في محيط منطقة البو عجيل، وفرضت إجراءات مشددة لتجنب اندلاع اشتباكات جديدة او ردود أفعال انتقامية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر أمني، بأن ضابطا برتبة عقيد منسوب لقوات الرد السريع، أصيب بجروح نتيجة النزاع العشائري المسلح في تكريت، مبينا ان المصاب هو شقيق المنتسب الذي قتل ليل أمس نتيجة النزاع المسلح.

وبين أن الضحية والمصاب كانا في "الاستراحة وليس اثناء الواجب".

وشهدت مدينة تكريت ليل أمس، انتشارا أمنيا كثيفا للقوات الأمنية والعسكرية على خلفية النزاع، بإشراف قائد عمليات صلاح الدين.