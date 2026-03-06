زعيم النجباء يوجه تحذيراً لـ"واش" عراقي يسرب معلومات "المقاومة"

شفق نيوز- بغداد

حذر الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، يوم الجمعة، ما وصفه بـ"الواشي" العراقي الذي يسرب معلومات "المقاومة"، للمخابرات القبرصية والأردنية، حسب تعبيره.

وقال الكعبي، في بيان نشره على موقع إكس، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "وجود المقاومة الإسلامية في العراق وسلاحها وعملياتها حق مشروع بل واجب شرعي وأخلاقي ووطني في بلد سلب الاحتلال سيادته وتحكم في سمائه بطائراته الحربية الغادرة ومسيراته التجسسية، ويحتل أرضه بقواعد عسكرية معادية، بل تضم فرقا سرية من الموساد، ويهيمن على موارده الاقتصادية ونفطه، ويفرض وصايته عليه الى درجة أن مجرماً معتوهاً مثل ترمب يتدخل في تعيين رئاساته الثلاث".

وتابع الكعبي: "تحذيرنا للواشي الذي يسرب معلومات عن المجاهدين للمخابرات القبرصية والأردنية وهو يعرف نفسه جيداً، ونصيحتنا للبعض القليل والخليل وليس الكل، كفاكم تملقا للأميركان لتنالوا من دسامة معاوية فيستخدمكم كما فعل مع الكورد السوريين والإيرانيين والأتراك، مجرد حطب لتحقيق مطامعه ثم يخذلكم".

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذها هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وبعض دول الجوار، كرد على عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بضربة جوية إسرائيلية أميركية على مقر إقامته في العاصمة طهران يوم السبت الماضي.

كما تم استهداف مقار الفصائل المسلحة وبعض قادتها، بضربات جوية من قبل الولايات المتحدة، في أغلب محافظات العراق، وخاصة جرف الصخر والقائم.