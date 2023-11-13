"زعيم النجباء" يعلن قصف إيلات الاسرائيلية عبر اجواء الاردن

شفق نيوز/ اعلن زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي يوم الاثنين، قصف اسرائيل، متوعدا بمزيد من الهجمات.

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المقاومة الاسلامية في العراق (..) استهدفت مستعمرة إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة فأصابت هدفها بفضل الله وتسديده".

وأشار إلى أن الأردن والجزيرة العربية لم يستطيعوا منعها، متوعدا اسرائيل "وشريكته الشيطان الأكبر أمريكا أن لدينا المزيد ولن يهنؤوا وليدفعوا ثمن جرائمهم على أهل غزة وأطفال غزة".