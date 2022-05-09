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زرعها "اليبشه" خلال معارك مع الجيش العراقي.. عبوة ناسفة تستهدف (شفلاً) في سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-05-09T09:33:38+0000
زرعها "اليبشه" خلال معارك مع الجيش العراقي.. عبوة ناسفة تستهدف (شفلاً) في سنجار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة على آلية (شفل)- عجلة خلط- لأحد المواطنين أثناء مروره بالقرب منها في قضاء سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في أحد الأزقة بمجمع دوكري في سنجار، انفجرت لدى مرور بآلية (شفل) بالقرب منها، مخلفة أضراراً بالآلية من دون تسجيل إصابات بشرية".

وأشار إلى أن "العبوة تعود لقوات حماية سنجار التابعة لحزب العمال الكوردستاني التي قامت بزرع عبوات ناسفة داخل المنازل والازقة أثناء الاشتباكات مع الجيش العراقي في مجمع دوكري بسنجار خلال الأيام الماضية".

وشهد قضاء سنجار، خلال الأسبوع الماضية اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

ووقعت الاشتباكات عندما رفضت القوات الموالية لحزب العمال تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين، وفق ما صرح به مسؤولون في السلطات العراقية.

أصل الخلاف يعود عندما توصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك، إلا أن الموالين لحزب العمال رفضوا تطبيقه.

وبشكل عام توجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار"، وتقول مصادر متعددة أن هذا الفصيل يعمل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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