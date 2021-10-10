زج قوات أمنية إضافية في محافظتين عراقيتين لتأمين سير العملية الانتخابية

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء الرطبة أقصى غرب محافظة الأنبار، عماد الدليمي، اليوم الأحد، بأن الاستعانة بمزيد من القوات الامنية في سبيل تأمين سير العملية الانتخابية في الاقتراع العام.

وذكر الدليمي في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن "الإجراءات لهذه الإنتخابات تختلف كثيراً عن سابقاتها بالنسبة للقوانين التي أقرت ونظام الدوائر الإنتخابية، أما السياقات المتبعة في الأجراءات الأمنية هي تقريباً نفسها المطبقة سابقاً، والمعمول بها من حيث وجود طوق أمني عند المراكز الإنتخابية، مكونة من قوات شرطة ومن ثم طوق آخر للجيش العراقي لمساندة القطاعات الأخرى".

وأضاف أن "هناك منفذا واحدا للتفتيش وأيضاً إستعلامات لسحب الهواتف المحمولة، كونها ممنوع دخولها للمراكز الإنتخابية، وكل هذه الإجراءات تسير وفق ما هو مخطط لها"، مرجحاً بالقول "أعتقد بأن هذه الدورة ستكون هادئة وانسيابية أكثر من الدورات السابقة".

واشار الدليمي، إلى أن "الوضع الأمني أفضل من فترة الدورة السابقة، كون هناك جو مشحون، بالإضافة إلى أن المنافسة بين المرشحين تكاد تكون محترمة، نظراً لقلة المشاكل والإحتكاكات".

ولفت الدليمي، إلى أن "تم توجيه إعمام من قيادة العمليات المشتركة بمنع حركة الدراجات النارية وعجلات الحمل، ما عداها فإن الحركة إعتيادية بين المدن، ولا يوجد حظر كلي داخل المحافظة، غير أن الحركة بين المحافظات محدودة".

واكد المسؤول المحلي بأنه "تم إتخاذ اجراءات امنية مشددة وخاصة، في الرطبة حيث تم إنزال قوات اضافية الى المدينة لتأمين المدينة، واخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اي حالة ارباك ممكن ان تحصل".

وفي ديالى انطلقت عملية الاقتراع العام وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة في عموم مناطق المحافظة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى ان عملية الاقتراع بدأت بإجراءات امنية وحذرة وتدفق نسبي للناخبين لم يصل ذروته حتى الآن.

وأضاف المراسل أن حركة العجلات في عموم المحافظة نسبية وشبه معدومة مع انتشار مفارز امنية في محيط المناطق والمراكز الانتخابية بشكل مكثف .

مصدر امني اكد لوكالتنا وصول قوات امنية لتعزيز حماية وتأمين العملية الانتخابية ومنع اي خروقات ربما تؤثر سلبا على العملية الانتخابية.