"زائر الليل".. تفاصيل عملية "فاشلة" لاعتقال قادة فصائل في البصرة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، الخميس، عن تفاصيل عملية أمنية "فشلت" في اعتقال قادة بارزين في فصائل مسلحة بمحافظة البصرة.

ووفق التفاصيل التي سردها المصدر لوكالة شفق نيوز، فإن العملية الأمنية التي حملت اسم "زائر الليل الاستخباراتية" كانت بقيادة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف.

وقال المصدر إن العملية نفذت من قبل قوة أمنية تكتيكية خرجت من بغداد بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف أن العملية فشلت في إلقاء القبض على قادة مؤثرين في فصائل مسلحة بالبصرة مطلوبين للقضاء، مبيناً أن مقاتلي الفصائل احتجزوا أحد عناصر القوة الأمنية القادمة من بغداد.

وأردف المصدر بالقول، إن مسلحي الفصائل أطلقوا سراح عنصر الأمن لاحقاً بعد تدخل الجهات المعنية، دون الإشارة إلى أسمائها.

وقال إنه من المحتمل إلغاء هذه العملية برمتها بعد فشلها الليلة الماضية في تحقيق هدفها.

وكان الكاظمي قد أصدر أمراً الخميس بإقالة قائد عمليات البصرة اللواء اكرم صدام من منصبه وتعيين اللواء علي الماجدي بدلاً عنه.

وجاء هذا الأمر على خلفية أحداث الليلة الماضية التي شهدت شن مسلحي الفصائل هجوماً على قوات أمنية في منطقة القصور الرئاسية بالبصرة.

وقال المصدر إن إقالة قائد عمليات البصرة جاءت نتيجة عدم تمكنه من تأمين مقر وكالة الاستخبارات في القصور الرئاسية والذي تمت محاصرته من قبل الفصائل المسلحة.

ووفق المعلومات فإن القوة التي كان يقودها أبو رغيف كانت تستهدف متهمين باغتيال الناشطة ريهام يعقوب التي قضت على يد مجهولين في آب/أغسطس الماضي.