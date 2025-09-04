إزالة الغموض .. اعتقال متهمين بقتل المرأة وابنتها واحراق جثتيهما شمالي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت قيادة شرطة شرطة بغداد الكرخ، يوم الخميس، القاء القبض على متهمين قتلا امرأة وابنتها بدافع السرقة بمدينة الكاظمية شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن مفارز مكافحة إجرام الكرخ وخلال ساعات قليلة تمكنت من إلقاء القبض على متهمَين اثنين اقدما على ارتكاب جريمة قتل امرأة وابنتها في منطقة المحيط شمال بغداد.

وبحسب الاعترافات الأولية، فقد ارتكبت الجريمة بدافع السرقة، وحاول الجناة إخفاء آثارها من خلال إضرام النار في منزل الضحيتين، وفقا للبيان الذي افاد بمواصلة الجهات المتخصصة استكمال الإجراءات التحقيقية بحق المتهمَين تمهيداً لعرضهما أمام القضاء لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون.

وأفاد مصدر أمني، أمس الأربعاء، بمصرع امرأتين، أم وابنتها، جراء حادث حريق اندلع داخل منزلهما في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن خبير الأدلة الجنائية وجّه بفتح تحقيق في الحادثة لوجود شكوك حول أسبابها، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى غموض في الواقعة، وما إذا كان سبب الوفاة ناجماً عن الحريق أو نتيجة عملية قتل.