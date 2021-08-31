رئيس أركان الجيش يؤكد لشفق نيوز جاهزية القوات العراقية لمرحلة ما بعد أمريكا

شفق نيوز/ أكد رئيس اركان الجيش العراقي، الفريق اول ركن عبد الأمير يارالله، يوم الثلاثاء، ان القوات العسكرية قادرة على حفظ الامن والاستقرار في البلاد بعد خروج القوات الامريكية.

وقال يارالله لوكالة شفق نيوز، على هامش ملتقى الرافدين، إن "القوات الأمريكية أوقفت دعمها للقوات العراقية منذ شهر آيار الماضي، وقواتنا جاهزة لمرحلة ما بعد خروج القوات الأمريكية من العراق".

وأكد أن "قواتنا قادرة على تأمين بلادنا وحمايتها".

وتسود المخاوف من احتمال تكرار السيناريو الأفغاني في العراق بعد مغادرة القوات الأمريكية من البلاد.

وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقتا على انسحاب كافة القوات القتالية الأمريكية من البلاد بحلول نهاية العام الجاري.