سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس أركان الجيش يؤكد لشفق نيوز جاهزية القوات العراقية لمرحلة ما بعد أمريكا

Category: أمـن

Date: 2021-08-31T14:45:03+0000
رئيس أركان الجيش يؤكد لشفق نيوز جاهزية القوات العراقية لمرحلة ما بعد أمريكا

شفق نيوز/ أكد رئيس اركان الجيش العراقي، الفريق اول ركن عبد الأمير يارالله، يوم الثلاثاء، ان القوات العسكرية قادرة على حفظ الامن والاستقرار في البلاد بعد خروج القوات الامريكية.

وقال يارالله لوكالة شفق نيوز، على هامش ملتقى الرافدين، إن "القوات الأمريكية أوقفت دعمها للقوات العراقية منذ شهر آيار الماضي، وقواتنا جاهزة لمرحلة ما بعد خروج القوات الأمريكية من العراق".

وأكد أن "قواتنا قادرة على تأمين بلادنا وحمايتها".

وتسود المخاوف من احتمال تكرار السيناريو الأفغاني في العراق بعد مغادرة القوات الأمريكية من البلاد.

وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقتا على انسحاب كافة القوات القتالية الأمريكية من البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

related

القوات العراقية تعلن تطهير 12 واديا وتفتيش 35 قرية غربي الانبار

Date: 2020-04-12 11:34:31
القوات العراقية تعلن تطهير 12 واديا وتفتيش 35 قرية غربي الانبار

التحالف الدولي يغادر قاعدة كركوك الجوية ويسلم المعدات الى القوات العراقية

Date: 2020-03-29 13:31:03
التحالف الدولي يغادر قاعدة كركوك الجوية ويسلم المعدات الى القوات العراقية

القوات الامريكية تنسحب من شمال شرق سوريا الى العراق

Date: 2019-10-21 09:07:45
القوات الامريكية تنسحب من شمال شرق سوريا الى العراق

وفاة قائد عسكري واكاديمي في كلية الحرب العراقية بفيروس كورونا

Date: 2020-07-03 15:11:20
وفاة قائد عسكري واكاديمي في كلية الحرب العراقية بفيروس كورونا

الحكم بالسجن 7 سنوات على مدان بقضية أجهزة كشف المتفجرات في العراق

Date: 2020-09-27 07:17:05
الحكم بالسجن 7 سنوات على مدان بقضية أجهزة كشف المتفجرات في العراق

خلال ساعات.. تفكيك خامس عبوة معدة لاستهداف التحالف جنوبي العراق

Date: 2021-06-03 16:20:39
خلال ساعات.. تفكيك خامس عبوة معدة لاستهداف التحالف جنوبي العراق

مصرع وإصابة 36 شخصاً في سلسلة حرائق بالعراق

Date: 2020-02-11 20:42:23
مصرع وإصابة 36 شخصاً في سلسلة حرائق بالعراق

خلية الأمن العراقية تعلق على انباء هروب نزلاء من سجون اقليم كوردستان

Date: 2020-12-09 05:54:34
خلية الأمن العراقية تعلق على انباء هروب نزلاء من سجون اقليم كوردستان