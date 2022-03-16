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رئيس أركان الجيش العراقي في ديالى لتأمين أعياد نوروز والتعامل مع تحركات (داعش)

Category: أمـن

Date: 2022-03-16T11:40:24+0000
رئيس أركان الجيش العراقي في ديالى لتأمين أعياد نوروز والتعامل مع تحركات (داعش)

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، عن زيارة لرئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله برفقة وفد أمني رفيع المستوى الى محافظة ديالى، مبيناً أن الزيارة تأتي تزامناً مع أعياد نوروز والاطلاع على سير الخطط الأمنية وتأمين القواطع في المناطق الساخنة ومنها حوض حمرين.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه لوكالة شفق نيوز إن "رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله زار برفقة وفد أمني رفيع المستوى محافظة ديالى للاطلاع على سير الخطط الأمنية مع قرب أعياد النوروز وتأمين القواطع في المناطق الساخنة".

وأضاف المصدر أن "الفريق يار الله بحث مع القيادات الأمنية وقيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي سير الخطط والإجراءات الأمنية في القواطع الساخنة والحدودية مع المحافظات الأخرى وخطط الانتشار العسكري لمواجهة ودرء أي تحركات إرهابية لعناصر (داعش)".

وتابع المصدر أن "رئيس اركان الجيش زار معسكر (هيمن) في قضاء خانقين للاطلاع عل الوضع الامني والاطلاع على الخطة المعدة لحماية خانقين ومناطق حوض حمرين ومنع وقوع أي هجمات او خروقات إرهابية".

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