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رئيس أركان البيشمركة يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري مع بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-14T07:36:16+0000
رئيس أركان البيشمركة يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري مع بغداد

شفق نيوز/ كشف الفريق جمال ايمينكي رئيس أركان قوات البيشمركة، عن تفاصيل الإتفاق المبرم مع الدفاع العراقية والخاص بفتح مركز للتنسيق المشترك في بغداد واربيل. 

وقال ايمنكي لوكالة شفق نيوز، إن اللجان المشتركة ستبدأ  بعملية التنسيق من قاطع لأخر، حيث سينطلق العمل من قاطع عمليات ديالى في مناطق خانقين وكلار وكفري.

وأضاف أن السيطرات المشتركة أيضا اضيفت الى جدول الاعمال للتنسيق ايضا في هذا المجال.

واوضح رئيس اركان الجيش لقوات البيشمركة ان اللجنة العليا ستشرف على عمليات التنسيق هذه.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية امس الثلاثاء، توصلها إلى تفاهمات مع إقليم كوردستان لاستئناف التنسيق بينهما بعد توقف دام ثلاثة أعوام على خلفية استفتاء الاستقلال في الإقليم.

واستغل مسلحو "داعش" القطيعة لإيجاد موطئ قدم في المنطقة الفاصلين بين الجيش العراقي والبيشمركة وهي في الغالب مناطق متنازع عليها في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى.

 

 

 



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