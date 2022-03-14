رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في الناصرية للحد من النزاعات العشائرية

شفق نيوز/ وصل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبدالوهاب الساعدي إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وقال المصدر، إن "الساعدي وصل اليوم إلى الناصرية على رأس قوة عسكرية كبيرة وتوجه إلى مبنى قيادة شرطة ذي قار فور وصوله".

واضاف، أن "الساعدي توجه لاحقاً برفقة قائد عمليات سومر وقائد شرطة المحافظة الفريق الركن سعد حربية إلى مناطق شمالي المحافظة، في زيارة تهدف للحد من النزاعات العشائرية والدعوة لمصادرة الأسلحة من هناك".

وتشهد محافظة ذي قار وعموم محافظات جنوب العراق نزاعات عشائرية دائمة تستخدم فيها مختلف انواع الاسلحة وغالباً ما تخلف قتلى وجرحى.