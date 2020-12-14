رئيس جهاز الأمن الوطني: داعش انتهى وعملياته المتفرقة مجرد "فقاعة"

شفق نيوز/ أكد رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق الركن عبد الغني الاسدي، يوم الاثنين، ان تنظيم داعش لم تعد لديه القدرة لفرض سيطرته حتى على قرية واحدة، مشيرا الى وجود خطط معدة لمواجهة أي محاولة ظهور للتنظيم.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عقب انتهاء المؤتمر الأمني الذي عقده مع شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الانبار "نطمئنكم بأن لا عودة لتنظيم داعش، وإن كانت هناك عملية معينة للتنظيم هنا أو هناك فهي عبارة عن فقاعة".

واضاف "قواتنا الأمنية بكل صنوفها الان لديها الخبرة العالية في التصدي لأي هجوم إرهابي، ولم يعد بإمكان داعش إسقاط قرية، او ناحية، او قضاء او محافظة، وأن حاولوا الوصول إلى اي مكان فالحلول موجودة عند كل القطعات الأمنية".

وفي وقت سابق، عقد رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الاسدي، ووكيل الجهاز فالح العيساوي، اجتماعاً أمنياً مع رؤساء الوحدات الإدارية للفلوجة والكرمة والعامرية، والشيوخ والوجهاء، بالإضافة إلى عدد من مديري الدوائر الحكومية في المحافظة، بهدف تعزيز تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الانبار.

وخلال الاجتماع، طالب شيوخ العشائر بمتابعة ملف المغيبين من أبناء الأنبار والذين مر على غيابهم اكثر من خمسة أعوام، ومعالجة الاشكالات الامنية، وإنهاء ملف النازحين في المحافظة.