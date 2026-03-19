رئيس الأركان الأميركي: مروحيات "الأباتشي" تهاجم الميليشيات في العراق

شفق نيوز - واشنطن

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، يوم الخميس، أن مروحيات "الأباتشي" القتالية التابعة لبلاده تنفذ ضربات تستهدف فصائل مسلحة في العراق، ضمن إجراءات "تأمين القوات الأمريكية" المتواجدة في المنطقة.

وقال الجنرال كين، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدفاع الأمريكي في مقر "البنتاغون": إن الولايات المتحدة "ستواصل العمليات العسكرية واسعة النطاق في المنطقة" لضمان حماية مصالحها وحلفائها.

وشدد رئيس الأركان على أن هذه التحركات تأتي استجابة لتقييمات أمنية دقيقة، مؤكداً أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي تهديدات تطال بعثاتها الدبلوماسية أو جنودها.