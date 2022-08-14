رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يزور العراق خلال أيام

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يوم الأحد، أن رئيسها اللواء محمد باقري سيزور العراق خلال الايام المقبلة.

وقالت وكالة مهر للأنباء، إن "نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد عزيز نصيرزاده التقى صباح اليوم (الأحد) مع رئيس جامعة الدفاع الوطني العراقية الفريق الركن مزهر محسن العلاق في مقر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن زاده قوله، "لدينا العديد من القواسم الدينية مع الشعب العراقي ومن ناحية أخرى، فإن كلا البلدين لهما إمكانيات خاصة من حيث الموقع الجغرافي، مما يجعل التفاعل بين البلدين يتسع".

وأضاف، أن "الرئيس الإيراني جعل تطوير التعاون مع جيران إيران من أولويات سياسته الخارجية والعراق من هذه الدول، لذا في هذا المجال سيكون لجامعة الدفاع في إيران والعراق تفاعلات جيدة مع بعضها البعض. وبناءً على ذلك، سنحاول في هيئة الأركان بجدية تطوير هذه العلاقات".

وتابع زاده ان "رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء باقري سيزور العراق لتطوير التعاون بين البلدين في الأيام المقبلة".

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إن "الوحدة والأخوة بين البلدين يمكن أن تخلق قوة صاعدة في المنطقة تتحقق من خلال تبادل الأفكار على جميع المستويات".