رئيس اللجنة الامنية في الانبار: لا خطر يهدد المحافظة

شفق نيوز/ أكد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار سعد غازي اليوم الأحد، استتباب الوضع في المحافظة ومحيطها والحدود التي تفصلها عن سوريا التي توجد فيها المعارك حالياً.

وقال غازي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز؛ إن الوضع الأمني في المحافظة جيد ولايوجد أي خطر يهدد المحافظة سواء كان داخلياً أو حدودياً.

واشار إلى أن هناك احتياطات احترازية اتخذتها اللجنة الأمنية المشتركة في المحافظ ، حيث تم تشكيل لواءين مقاتلين، الأول من جهة الأنبار والثاني من جهة سنجار، فضلا عن تنصيب كاميرات حرارية، و طائرات مسيرة.

ولفت الى أن المعارك السورية، تجري بعيداً عن الشريط الحدودي لنينوى وبعيدة عن الانبار.