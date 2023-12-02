رئيس الاركان الايراني في العراق لبحث العلاقات الدفاعية "الثنائية"

شفق نيوز/ وصل بغداد اليوم السبت، رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري على رأس وفد سياسي عسكري رفيع المستوى من إيران، تلبية لدعوة رئيس أركان الجيش العراقي.

وبحسب وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "فارس" ان "الزيارة الى بغداد ستستمر 3 أيام وسيلتقي باقري بكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين العراقيين ومنهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".

وأوضحت، أن "محادثات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية مع المسؤولين العراقيين تتمحور حول قضية مكافحة الإرهاب والتطورات الاقليمية والعلاقات الدفاعية الثنائية، والتعاون الحدودي".