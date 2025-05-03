رئيس اركان الجيش العراقي يصل البصرة على رأس وفد عسكري رفيع

شفق نيوز/ وصل رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم السبت، محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز: أن "الزيارة جاءت لمتابعة الأوضاع الأمنية في المحافظة، وتفقد القطعات العسكرية المنتشرة ضمن قاطع عمليات البصرة".

و أضاف المصدر، إن "الوفد العسكري يضم عدداً من كبار القادة العسكريين، من بينهم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية".