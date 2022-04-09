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رئيسها اتخذ عائلته درعاً.. اعتقال شبكة تتاجر بالمخدرات بعد تبادل إطلاق نار في بابل

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T12:41:38+0000
رئيسها اتخذ عائلته درعاً.. اعتقال شبكة تتاجر بالمخدرات بعد تبادل إطلاق نار في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم السبت، عن إلقاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات، بعد تبادل لإطلاق نار مع القوة المنفذة واحتجاز أفراد عائلة المتهم الرئيسي كرهائن، وسط مدينة الحلة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية نوعية نفذت من قبل مفارز قسم شؤون المخدرات، وشعبة مخدرات قضاء الحلة، بالاشتراك مع مفارز أمن واستخبارات بابل والأمن الوطني، وبإسناد قوة SWAT، وقسم شرطة البلدة الصوب الصغير، وتمكنت من القبض على شبكة لتجارة المخدرات، ضمن أحد أحياء مدينة الحلة".

وبين أن الشبكة "مكونة من خمسة أشخاص وضُبط بحوزتهم ما يقارب 400 قرص مخدر، مع سلاح مسدس وآلات جارحة، وثلاث دراجات نارية"، مشيرة إلى أن "أفراد الشبكة فتحوا نيران أسلحتهم على القوة المنفذة، كما أن المتهم الرئيسي قام باحتجاز أفراد عائلته كرهائن مهدداً بقتلهم جميعاً".

وأضافت القيادة أن "عملية الاعتقال تمت بعد مفاوضات استمرت لساعات عدة مع المتهم الرئيسي، قبل أن تتمكن القوة من استخراج الرهائن والقبض عليه والمجموعة المتعاونة معه".

وأشارت الى "اقتياد المتهمين كافة الى مركز التحقيق المختص لإكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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