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"آر بي جي" تستهدف قاعة يتجمع فيها "التشرينيون" في الكوفة

Category: أمـن

Date: 2022-02-07T05:34:57+0000
"آر بي جي" تستهدف قاعة يتجمع فيها "التشرينيون" في الكوفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الاثنين، بأن قذيفة "آر بي جي" استهدفت قاعة شعبية في قضاء الكوفة بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين اطلقوا في ساعة متقدمة من ليل امس، قذيفة (آر بي جي) تجاه قاعة النارنج بقضاء الكوفة بمحافظة النجف".

وبين المصدر، أن "القذيفة تسببت باضرار مادية جسيمة في المبنى، دون وجود خسائر بشرية".

وأوضح المصدر، ان "قاعة النارنج تشهد بين فترة واخرى تجمعا لأنصار ثورة تشرين في المحافظة ".

و"التشرينيون" وصف يطلق على المتظاهرين الذين خرجوا باحتجاجاتهم في تشرين الاول 2019 في عموم العراق، واطاحوا خلالها حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

 

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