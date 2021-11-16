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رئاسة الجمهورية العراقية تنفي اصدار عفو عن مدانين بالارهاب والمخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-11-16T09:15:21+0000
رئاسة الجمهورية العراقية تنفي اصدار عفو عن مدانين بالارهاب والمخدرات

شفق نيوز/ نفت رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء ما تم تداوله مؤخرا باصدارها عفواً عن مدانين بجرائم الإرهاب وبالتعامل بالمخدرات.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان اليوم "ننفينفياً قاطعاً إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك، من "أساليب تهدفُ للإضرار بالمجتمع العراقي".

ونفى المكتب ايضا "هذه الأخبار العارية عن الصحّة، التي تُنشر بين الحين والآخر، فإنه يؤكد ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له".

وأهاب البيان "بوسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا العزيز إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد".

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