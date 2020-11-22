رئاسة الحشد الشعبي تكلف "العبودي" بمنصب أمين سر الهيئة

رئاسة الحشد الشعبي تكلف "العبودي" بمنصب أمين سر الهيئة شفق نيوز/ كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الاحد، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة.
وجاء تكليف العبودي بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات”داعش” الإرهابية.
يذكر أن الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد.
وعمل العبودي مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المساءلة والعدالة حتى سنة ٢٠١٠.