رئاسة الحشد الشعبي تكلف "العبودي" بمنصب أمين سر الهيئة شفق نيوز/ كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الاحد، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة.

وجاء تكليف العبودي بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات”داعش” الإرهابية.

يذكر أن الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد.

وعمل العبودي مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المساءلة والعدالة حتى سنة ٢٠١٠.