سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

رئاسة الحشد الشعبي تكلف "العبودي" بمنصب أمين سر الهيئة

Category: أمـن

Date: 2020-11-22T20:29:01+0000
رئاسة الحشد الشعبي تكلف "العبودي" بمنصب أمين سر الهيئة

رئاسة الحشد الشعبي تكلف "العبودي" بمنصب أمين سر الهيئة شفق نيوز/ كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الاحد، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة.

وجاء تكليف العبودي بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات”داعش” الإرهابية.

يذكر أن الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد.

وعمل العبودي  مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المساءلة والعدالة حتى سنة ٢٠١٠.

related

تأمين الحصاد في صلاح الدين.. احباط أكثر من 20 تعرضا ارهابيا

Date: 2020-05-31 14:09:07
تأمين الحصاد في صلاح الدين.. احباط أكثر من 20 تعرضا ارهابيا

ديالى.. 9 إصابات بين المدنيين والحشد في حادثين

Date: 2020-10-30 16:50:35
ديالى.. 9 إصابات بين المدنيين والحشد في حادثين

صور.. عمليات الانبار: قصف الحشد تم بطائرتين مسيرتين

Date: 2019-08-25 19:24:38
صور.. عمليات الانبار: قصف الحشد تم بطائرتين مسيرتين

الحشد الشعبي يحذر من العناصر الدخيلة بالتظاهرات العراقية ويدعو الى استمرارها

Date: 2019-11-01 15:45:48
الحشد الشعبي يحذر من العناصر الدخيلة بالتظاهرات العراقية ويدعو الى استمرارها

قضية حل الجيش العراقي تتفاعل واعلى سلطة عسكرية تطالب بالاعتذار وتتوعد

Date: 2019-08-14 20:07:03
قضية حل الجيش العراقي تتفاعل واعلى سلطة عسكرية تطالب بالاعتذار وتتوعد

هجوم لـ"داعش" يخلف 6 قتلى في الأنبار

Date: 2020-02-29 17:06:37
هجوم لـ"داعش" يخلف 6 قتلى في الأنبار

تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

Date: 2020-09-18 10:30:39
تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

الحشد الشعبي يحبط مخططا لإستهداف بغداد خلال الزيارة الاربعينية

Date: 2019-09-27 16:42:24
الحشد الشعبي يحبط مخططا لإستهداف بغداد خلال الزيارة الاربعينية