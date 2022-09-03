سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"أريدو" يطيح بثلاثة شبان خطفوا فتاة  جنوبي العراق 

Category: أمـن

Date: 2022-09-03T06:44:07+0000
"أريدو" يطيح بثلاثة شبان خطفوا فتاة  جنوبي العراق 

شفق نيوز/ أفاد اعلام شرطة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، باعتقال ثلاثة شبان خطفوا فتاة وساوموا ذويها في المحافظة.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "توجيهات صدرت عن قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق سعد علي عاتي الحربية بضرورة العمل المشترك والتعاون للوصول إلى المطلوبين والتمكن من تنفيذ أوامر القبض بحقهم وتقديمهم للعدالة".

وأضاف أن "مركز شرطة اريدو بالمحافظة تمكن من اعتقال 3 متهمين بقضية خطف تعرضت لها فتاة في الـ14 من العمر، وأحالهم مع أوراقهم التحقيقية إلى مديرية مكافحة الإجرام"، مبينا أنه "من خلال التحقيق في شعبة مكافحة جرائم الخطف مع كل من المتهم ( م . ص . م ) البالغ من العمر 25 عاما والمتهم ( ح . ح . ه‍ ) البالغ من العمر 28 عاما  والمتهم ( ع . ع . ح ) البالغ من العمر 23 عاما،  اعترف المتهمين بالتهمة المسندة لهم وصدقت أقوالهم بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم استنادا إلى المادة 421 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا".

related

القبض على "ارهابيين" وضبط دروع من مخلفات جيش صدام في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-01-17 07:22:33
القبض على "ارهابيين" وضبط دروع من مخلفات جيش صدام في محافظتين عراقيتين

القبض على 11 شخصاً تسببوا بمشاجرة في ذي قار

Date: 2021-09-05 17:44:26
القبض على 11 شخصاً تسببوا بمشاجرة في ذي قار

حادث يودي بحياة طالب جامعي في ذي قار

Date: 2021-12-18 19:59:32
حادث يودي بحياة طالب جامعي في ذي قار

النجف وذي قار.. مصرع شخصين والإطاحة بـ"أخطر" تاجر مخدرات

Date: 2021-06-05 16:21:48
النجف وذي قار.. مصرع شخصين والإطاحة بـ"أخطر" تاجر مخدرات

ذي قار.. مشهد هروب هوليودي ينتهي بحادث سير وإطلاق نار واعتقال تاجر مخدرات

Date: 2022-05-27 19:49:49
ذي قار.. مشهد هروب هوليودي ينتهي بحادث سير وإطلاق نار واعتقال تاجر مخدرات

في ذي قار.. ذهبت لـ"التشمس" على سطح الدار فوجودها مشنوقة بـ"شالها"

Date: 2021-01-11 06:41:46
في ذي قار.. ذهبت لـ"التشمس" على سطح الدار فوجودها مشنوقة بـ"شالها"

نزاع مسلح على امرأة يوقع قتلى وجرحى جنوبي العراق

Date: 2021-07-21 19:38:22
نزاع مسلح على امرأة يوقع قتلى وجرحى جنوبي العراق

فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق

Date: 2021-02-25 04:39:17
فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق