"أريدو" يطيح بثلاثة شبان خطفوا فتاة  جنوبي العراق 

شفق نيوز/ أفاد اعلام شرطة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، باعتقال ثلاثة شبان خطفوا فتاة وساوموا ذويها في المحافظة.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "توجيهات صدرت عن قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق سعد علي عاتي الحربية بضرورة العمل المشترك والتعاون للوصول إلى المطلوبين والتمكن من تنفيذ أوامر القبض بحقهم وتقديمهم للعدالة".

وأضاف أن "مركز شرطة اريدو بالمحافظة تمكن من اعتقال 3 متهمين بقضية خطف تعرضت لها فتاة في الـ14 من العمر، وأحالهم مع أوراقهم التحقيقية إلى مديرية مكافحة الإجرام"، مبينا أنه "من خلال التحقيق في شعبة مكافحة جرائم الخطف مع كل من المتهم ( م . ص . م ) البالغ من العمر 25 عاما والمتهم ( ح . ح . ه‍ ) البالغ من العمر 28 عاما والمتهم ( ع . ع . ح ) البالغ من العمر 23 عاما، اعترف المتهمين بالتهمة المسندة لهم وصدقت أقوالهم بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم استنادا إلى المادة 421 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا".