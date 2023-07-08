رياح "التغيير" مستمرة في الأنبار.. تكليف قائد جديد للاستخبارات

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتكليف مدير جديد لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار، وذلك بعد ساعة من تكليف قائد جديد لشرطة المحافظة.

وفي وقت سابق من اليوم، صدر أمر عن وزارة الداخلية العراقية، بتكليف اللواء الركن محمد رشيد قائدا لشرطة الأنبار، بدلاً عن الفريق هادي رزيج، الذي كلف بهذه المهام منذ العام 2015.

وفي تطور جديد، كشف المصدر، لوكالة شفق نيوز، عن "تكليف العميد ظاهر العلواني، مديراً لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار، خلفاً للواء رايد الفارس".

وأفادت مصادر مطلعة، للوكالة، قبل ثلاثة أيام، بأن القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، طلب من محافظ الأنبار رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة علي فرحان الدليمي، تقديم استقالته من منصبه، لإخفاقه في إدارة المحافظة، خلال الفترة الماضية.