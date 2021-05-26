‏رويترز: قاسم مصلح اعتقل لضلوعه بهجمات على قاعدة عين الأسد

شفق نيوز/ ذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض يوم الأربعاء على قاسم مصلح القيادي في فصائل الحشد الشعبي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقال مصدران أمنيان مطلعان لرويترز إن مصلح اعتقل في بغداد لضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى.

ومصلح هو قائد عمليات الأنبار في قوات الحشد الشعبي، التي تتشكل في معظمها من فصائل شيعية تدعمها إيران.

وهوجمت القاعدة الجوية مرتين على الأقل هذا الشهر بصواريخ ومنظومة مراقبة جوية غير مأهولة.