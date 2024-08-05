رويترز: إصابة عدد من الجنود الأمريكيين خلال قصف عين الأسد

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، يوم الاثنين، بإصابة عدد من الجنود الأمريكيين خلال قصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وكان مصدر أمني، افاد لوكالة شفق نيوز، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، التي تضم قوات أميركية ومستشاري التحالف الدولي، إلى قصف بصاروخين.

وفي غضون ذلك؛ كشف مصدر أمني مطلع أن عملية استهداف قاعدة عين الاسد كان معداً لها بـ5 صواريخ كانت محملة على منصة الإطلاق على المحمولة على العجلة لكن المنصة فشلت بإطلاق الصواريخ البقية.