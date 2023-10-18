رويترز: احباط هجوم استهدف قوات امريكية في العراق

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، بإحباط هجوم استهدف قوات امريكية في العراق.

وقالت ‏رويترز، إن الجيش الأميركي أحبط، صباح اليوم، هجوما أستهدف قواته في العراق باستخدام طائرات مسيرة.

ونقلت رويترز، عن مسؤولين أميركيين ، أن الجيش الأميركي اعترض الطائرات المسيرة قبل وصولها لهدفها

وذكرت "رويترز" أيضا نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين، أن الهجوم بالطائرات المسيرة كان يستهدف قاعدة عين الأسد، (في محافظة الانبار غربي العراق).

ويأتي هذا التطور بعد تظاهرات ليلية صاخبة شهدتها مدنا عراقية تنديدا بالقصف الاسرائيلي على مستشفى بغزة، وتهديدات أطلقتها بعض فصائل المقاومة باستهداف المصالح الأمريكية في البلاد.

ورفعت واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات من جماعات "تدعمها إيران" في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.

وكان البيت الأبيض قال الاثنين الماضي إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناقشا الجهود المبذولة لمنع توسع الصراع في غزة.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا أيضا أهمية معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.