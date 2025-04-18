روسيا تكشف عن ترسانة متطورة في معرض بغداد للسلاح IQDEX 2025

شفق نيوز/ تستعد العاصمة بغداد لاستقبال واحدة من أبرز الفعاليات العسكرية في المنطقة، حيث أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن مشاركتها المرتقبة في معرض الدفاع الدولي IQDEX 2025، الذي سيقام من 19 إلى 22 نيسان/ أبريل الجاري.

وفي بيان رسمي نشرته على موقعها، كشفت "روستيخ" أن جناحها في المعرض سيتضمن عروضاً حصرية لأحدث التقنيات العسكرية الروسية، أبرزها منظومة Kornet-EM المتطورة المضادة للدبابات، والمثبتة على هيكل المركبة المدرعة Typhoon-K.

وأضاف أن "المنظومة ستُعرض مع صاروخها الجديد Bulat، الذي يتمتع بقدرة فائقة على اختراق الدروع بسمك يصل إلى 250 ملم، حتى تلك المجهزة بأنظمة حماية ديناميكية، وبمدى يبلغ 3.5 كيلومترات".

ولم تقتصر المشاركة الروسية على الأسلحة البرية فقط، بل ستشمل أيضاً مجموعة من الطائرات المسيّرة مثل Orlan-10E، وS-350M Skat، والمسيّرة الانتحارية KUB-2E، في خطوة تعكس التطور السريع الذي تشهده الصناعات الدفاعية الروسية في مجال الطيران بدون طيار.

كما سيطّلع زوار المعرض على تشكيلة واسعة من الأسلحة الرشاشة الحديثة، بينها بنادق هجومية من طراز AK-203، AK-15، AK-19، AK-308، إضافة إلى بندقية القنص تشوكافين، والرشاش الخفيف PPK-20، فيما ستعرض الشركة أيضاً منظومات متقدمة لمكافحة الطائرات المسيرة وكشف المتفجرات.

يُذكر أن معرض IQDEX يُعد منصة استراتيجية تجمع كبرى شركات الدفاع العالمية، ويشكّل فرصة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في المنطقة، وسط تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.