بغداد والبصرة .. العثور على جثة شاب أفغاني ومصرع واصابة 3 أشخاص بحادث مروع

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بالعثور على جثة شاب أفغاني يحمل الجنسية الافغانية داخل خزان ماء في مجمع سكني بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات بانبعاث رائحة كريهة صادرة من من داخل مجمع "العبسلي" ضمن مدينة الكاظمية في بغداد توجهت قوة امنية المجمع، وبعد التفتيش تم العثور على جثة الشاب داخل أحد خزانات مياه المجمع".

وأشار إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر لقي شابان مصرعهما وأُصيب آخر بجروح اثر حادث سير مروع على طريق بصرة - فاو، وتحديدا في قضاء أبي الخصيب جنوب المحافظة، وفقا لمصدر طبي.