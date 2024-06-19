رواية رسمية لـ"دماء" حيدرية النجف

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة النجف، يوم الأربعاء، توضيحاً رسمياً بشأن ما شهدته ناحية الحيدرية شمالي المحافظة، من نزاع دامٍ وعنيف.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدث في ناحية الحيدرية هو حادث مشاجرة جرى فيها إطلاق نار بسبب خلاف على أرض زراعية، مما أدى إلى قتل اثنين من المواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف، وطوقت المنطقة قبل أن تشرع باعتقال اثنين من المتهمين"، مؤكدة فتح تحقيق في الحادث من قبل الأجهزة المختصة".

وصباح اليوم، اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتين في ناحية الحيدرية شمالي النجف، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة، وأدى إلى مقتل شخص واحد، قبل أن تتحرك قوة أمنية كبيرة لفرض السيطرة عليه، والتحقيق في أسباب اندلاعه.

وفق تفاصيل النزاع، أوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "نزاع الحيدرية، نتج عنه حرق 3 منازل تباعة للعشيرة التي تسبب بقتل أحد أفراد الطرف الثاني"، لافتاً إلى أن "أفراد الدفاع المدني نجوا من محاولة اغتيال، بعدما تعرضوا لإطلاق نار نتيجة محاولتهم إخماد نيران المنازل المحترقة".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن "النزاع نتج عنه أيضاً إصابة عنصرين أمنيين أثناء محاولة فض النزاع العشائري في ناحية الحيدرية".