سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رواية جديدة عن حادث البنوك.. الانفجار ضرب ملعباً يقع على بعد 450 مترا من الصهريج المنفجر (فيديو)

Category: أمـن

Date: 2022-10-29T19:39:32+0000
رواية جديدة عن حادث البنوك.. الانفجار ضرب ملعباً يقع على بعد 450 مترا من الصهريج المنفجر (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني وشهود عيان يوم السبت، بأن الانفجار تسبب بأضرار في الأرواح بملعب يبعد نحو 500 متر من موقع الانفجار.

وأوضح المصدر والشهود؛ أن الانفجار الذي تعرض له صهريج معبأ بغاز البيبسي تسبب بطيران جزء كبير من مخلفات الانفجار بمسافة تقدر بـ450 مترا.

واشار إلى ان هذه المخلفات ضربت ملعبا خماسيا كان يعج باللاعبين والمتفرجين ما تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، افاد مصدر أمني بحدوث انفجار شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن صهريجا كان متوقف داخل كراج للسيارات بالقرب من مقهى شعبي ضمن منطقة البنوك انفجر نتيجة سبب مجهول.

واضاف المصدر؛ أن خبير المتفجرات حضر في مكان الحادث للتأكد ان الانفجار حصل نتيجة خلل فني أو مواد متفجرة مثبتة اسفل الصهريج.

وأشار إلى أن الحصيلة الاولية لضحايا الانفجار كانت 9 قتلى و13 جرحى بالإضافة إلى تعرض بعض اسيجة المنازل القريبة الى الضرر.

related

مواجهات بغداد تخلف 50 إصابة بين صفوف قوات الأمن

Date: 2021-11-05 14:21:07
مواجهات بغداد تخلف 50 إصابة بين صفوف قوات الأمن

استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة.. اندلاع نزاع عشائري طاحن في بغداد

Date: 2022-02-21 11:27:48
استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة.. اندلاع نزاع عشائري طاحن في بغداد

الكشف عن موقع إطلاق صاروخيّ مطار بغداد الدولي

Date: 2021-05-02 19:13:13
الكشف عن موقع إطلاق صاروخيّ مطار بغداد الدولي

حريق يلتهم كرفانا وشخصا بداخله وسط بغداد

Date: 2021-08-05 14:43:26
حريق يلتهم كرفانا وشخصا بداخله وسط بغداد

سقوط ثاني ضحية بين متظاهري ساحة التحرير

Date: 2021-05-25 21:09:37
سقوط ثاني ضحية بين متظاهري ساحة التحرير

آلاف العجلات من الجنوب تتوجه صوب بغداد تلبية لدعوة الصدر ولا أوامر لاعلان حالة إنذار

Date: 2022-07-14 10:44:03
آلاف العجلات من الجنوب تتوجه صوب بغداد تلبية لدعوة الصدر ولا أوامر لاعلان حالة إنذار

الحشد الشعبي يشتبك مع داعش شمالي بغداد

Date: 2022-01-13 18:54:48
الحشد الشعبي يشتبك مع داعش شمالي بغداد

"داعش" يهاجم منزلين على تخوم بغداد ويوقع ضحايا

Date: 2020-10-20 15:24:14
"داعش" يهاجم منزلين على تخوم بغداد ويوقع ضحايا