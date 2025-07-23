إرهاب وآثار.. ضربات أمنية في ديالى والأنبار

شفق نيوز- الأنبار/ ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على اثنين من الإرهابيين في محافظة الأنبار، فيما أعلنت قيادة شرطة ديالى، القبض على متهم بحوزته عدد من القطع الأثرية ضمن قضاء خانقين.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من نصب كمين محكم وإلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة (1/4) إرهاب في قضاء القائم وقضاء رمانة في محافظة الأنبار، وتم تسليم المطلوبين إلى جهات الطلب أصولياً حسب السياقات المعمول بها".

وفي ديالى، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إلقاء القبض على أحد المتهمين وضُبط بحوزته عدد من القطع الأثرية بعد عملية نوعية تم خلالها نصب كمين محكم في منطقة حي الشرطة ضمن قضاء خانقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل قسم مكافحة الجريمة المنظمة في خانقين".