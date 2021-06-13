"إرهاب منظم".. تفجير خط كهرباء يقطع الطاقة عن كركوك

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاحد، أن تفجيراً استهدف خط كهرباء في كركوك تسبب بقطع الطاقة عن المحافظة، واصفة العمل بأنه "هجمات ارهابية منظمة".

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الارهاب عاود استهداف عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية بهجمات منظمة"، مبينة أن "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( كركوك- قيارة الغازية ) ٤٠٠ ك.ف تعرض الى عمل تخريبي ارهابي نتيجة تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (١٥٥) بالقرب من قرية داوود علوك التابعة لناحية الرياض في محافظة كركوك مما ادى الى سقوطه وتوقف الخط عن العمل".

وأضاف أن "ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية شرعت مع فرض صيانة الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك، وبالتعاون مع القوات الامنية و الجهد الهندسي الى مكان العارض"، موضحة أنها "باشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج المتضرر وتصليح الاضرار واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت".

يذكر ان خطوط نقل الطاقة الكهربائية تتعرض بين الحين والاخر الى عمليات "تخريبية ارهابية" من بعض اصحاب اضعاف النفوس هدفها عرقلة اعمال وزارة الكهرباء وتوقف عمل المنظومة الكهربائية، اضافة الى زعزعة الامن والاستقرار، بحسب بيان الوزارة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى "التبليغ عن اي عمل ارهابي يهدف لاستهداف ممتلكات الوزارة والايغال بأذى المواطنين".