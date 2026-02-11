إرهابيون ومخدرات.. نتائج حملة أمنية واسعة في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلنت الأجهزة الأمنية في ديالى، يوم الأربعاء، القبض على عدد من المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية مختلفة، وضبط كميات من المواد المخدرة وأدوات التعاطي، ومصادرة أسلحة غير مرخصة ومستمسكات رسمية مزورة، وذلك في حملة أمنية واسعة شملت مختلف أنحاء المحافظة.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مديرية استخبارات وأمن ديالى، التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذت حملة أمنية واسعة في مختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في القاطع".

وبحسب البيان، فقد أسفرت العملية عن "إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء بتهم جنائية وإرهابية مختلفة، وضبط كميات من المواد المخدرة وأدوات التعاطي، ومصادرة أسلحة غير مرخصة ومستمسكات رسمية مزورة".

وأشارت إلى "تسليم المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

بدورها، أعلنت قيادة شرطة ديالى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على "أحد المطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب)".

وأوضحت قيادة الشرطة أن "العملية جرت بالاشتراك مع مفارز استخبارات المفرق وحي المعلمين، ومركز شرطة المفرق، والأمن السياحي، وفرقة الرد السريع، ومكتب استخبارات وأمن بعقوبة الميداني، وشعبة البحث والتحري، حيث تم تحديد مكان تواجده بدقة وإلقاء القبض عليه ضمن قاطع المسؤولية".

ولفتت إلى "تسليم المتهم إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".