"إرهابيان" في قبضة الجيش بالأنبار.. وانتحار أربعيني بالحلة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على "ارهابيين" اثنين في محافظة الانبار غربي البلاد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على الارهابيين في كل من منطقتي البو ذياب والبو عساف التابعتين لقضاء الرمادي مركز المحافظة".

وأشار البيان، إلى أن "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتنفيذ شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 39"

وأكد البيان، بأن "المتهمين الذين تم القبض عليهم، هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي".

وفي تطور منفصل، أفادت قيادة شرطة بابل بانتحار رجل أربعيني في مدينة الحلة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة حي بابل تحركت فور تلقيها نداء من قبل السيطرة المركزية بوجود حالة انتحار ضمن قاطع المسؤولية، وسط مدينة الحلة، الى مكان الحادث حيث أقدم رجل أربعيني على الانتحار شنقاً بواسطة حبل ربطه بمروحة سقفية داخل غرفة في السطح العلوي لدار أهله".

وأشارت إلى "الكشف على الجثة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، فيما اتخذ مركز الشرطة كافة الإجراءات القانونية اللازمة".