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"إرهابيان" اثنان في قبضة قوات الأمن جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-16T18:42:53+0000
"إرهابيان" اثنان في قبضة قوات الأمن جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، بإلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

 وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات أمنية دقيقة مكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان وبمشاركة قوة خاصة من سرية سوات من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ( 1/4 إرهاب )، وضبطت بحوزتهم سلاح ناري نوع كلاشينكوف ومخازن واعتدة من نفس النوع، بعد عملية امنية نفذتها في مركز محافظة ميسان".

وأضافت أن "المتهمين يعملان في صناعة العبوات الناسفة، وكذلك يتم استئجارهما لتفجير المنازل بالعبوات مقابل مبالغ مالية، وهما متورطان أيضاً بحرق عجلات مدنية".

وأشارت إلى "نقل المتهمين الى مركز التحقيق وتصديق اقوالهما قضائيا".

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