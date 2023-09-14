"رميا بالرصاص".. السجن 10 سنوات لامرأة قتلت طليقها في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالسجن بحق امرأة مدانة بقضية قتل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات ضد امرأة تمت إدانتها بقتل طليقها رميا بالرصاص في منطقة حي اور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة مطلع العام الحالي".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".