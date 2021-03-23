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رقم قياسي لغارات التحالف: 133 ضربة جوية خلال 10 أيام في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-03-23T08:26:51+0000
رقم قياسي لغارات التحالف: 133 ضربة جوية خلال 10 أيام في العراق

شفق نيوز/ كشفت مجلة "القوة الجوية" (Air Force) الاميركية ان قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة نفذت غارات ضد مواقع تنظيم داعش في شمال العراق وصلت الى 133 ضربة جوية خلال 10 ايام فقط، وهو الرقم الشهر الاعلى الذي يسجل في كل من العراق وسوريا منذ العام 2019.

وشملت الضربات شبكة من الكهوف تستخدم كملاذ آمن لمسلحي التنظيم، وهي نفذت بالتعاون مع القوات العراقية على الأرض، ودمرت 61 من المخابئ، و24 كهفا، بحسب ما اعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة (العزم الصلب) واين ماروتو.

ونقلت المجلة الأمريكية عن المتحدث العسكري العراقي يحيى رسول قوله ان المهمة كانت تستهدف تجفيف موارد الارهاب. وقاد جهاز مكافحة الارهاب العراقي العمليات على الارض.

وتركزت الغارات على جبال قره جوغ الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب اربيل.

وتراجع عدد الغارات الجوية التي ينفذها التحالف في العراق وسوريا منذ ان خسر داعش "خلافته" المعلنة، ولجأ التنظيم الى العمل السري تحت الارض. واستنادا الى معلومات نشرتها عمليات "العزم الصلب"، فقد نفذت بالاجمال 25 غارة في العراق وسوريا معا خلال شهر ديسمبر 2020.

وتقدر الحكومة الاميركية ان هناك ما بين 8 آلاف و16 الف مسلح داعشي في العراق وسوريا، ينفذون عمليات متدنية في المناطق النائية بحسب تقرير لوزارة الدفاع الاميركية في فبراير الماضي.

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