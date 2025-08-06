أرقام وهمية وطلبات مزيفة.. عصابة "مندوبي التوصيل" بقبضة الأمن في بابل

شفق نيوز – بابل

أعلنت شرطة بابل، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على عصابة تورطت بسرقة طلبيات شركات التوصيل بعد استدراج الضحايا إلى مواقع نائية والاعتداء عليهم تحت تهديد السلاح.

وقالت قيادة شرطة بابل، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عملية أمنية محكمة أسفرت عن الإطاحة بالعصابة بعد متابعة دقيقة وتنسيق عالي المستوى مع شعبة مكافحة الإجرام في ناحية أبي غرق، وخلية الصقور الاستخبارية.

وبينت القيادة أن أفراد العصابة استخدموا أرقاماً وهمية لإيهام الضحايا بوجود طلبات توصيل إلى مواقع تم اختيارها مسبقاً، قبل تنفيذ الاعتداء وسرقة الطلبيات.

وأشارت إلى أنه تم ضبط المواد المسروقة والأسلحة المستخدمة، كما أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول سلسلة من العمليات التي استهدفت العاملين في قطاع التوصيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام القانون.

ونقل البيان عن قائد الشرطة قوله: "لن نسمح لعصابات الإجرام بإرهاب المواطنين أو التعدي على أرزاقهم"، مشيدًا بتكامل الجهد الأمني والاستخباري الذي ساهم بسرعة الوصول إلى الجناة.