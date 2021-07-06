رفع 3 قنابل كبيرة من موقع شركة حكومية في نينوى

شفق نيوز/ نجحت فرق الدفاع المدني في نينوى، يوم الثلاثاء، في رفع ثلاث قنابل كبيرة كانت مطمورة تحت الأرض في إحدى الشركات الحكومية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفرزة معالجة القنابل غير المنفلقة، وبالتنسيق مع الجهد الآلي لشركة الفهد لإزالة الألغام التابعة لمنظمة تترايتك الأمريكية، تمكنت من رفع القنابل الثلاث.

وبينت أن القنابل تستخدم بالقصف لجوي وتزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلو غرام)، واحدة منها مدفونة بعمق مترين وأخرى بعمق ثلاثة أمتار وثالثة تحت ستة أمتار من التراب، في معامل أدوية نينوى، مشيرة إلى رفعها ونقلها الى الغرفة الحصينة وتسليمها إلى هندسة الميدان للفرقة ١٦ في الجيش العراقي لإتلافها.

يشار إلى أن شركة أدوية نينوى اتخذ منها عناصر تنظيم داعش مقراً لهم وتحصنوا بها خلال عمليات تحرير الموصل، وقد تعرضت الشركة ومعاملها إلى القصف من قبل التحالف الدولي والقوات العراقية أثناء ذلك.