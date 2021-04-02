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رفع أنقاض بناية بالموصل والعثور على مفاجأة تحتها

Category: أمـن

Date: 2021-04-02T11:47:44+0000
رفع أنقاض بناية بالموصل والعثور على مفاجأة تحتها

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بالعثور على قذائف مدفع الهاون اضافة الى مواد شديدة الإنفجار أثناء قيام الحشد الشعبي برفع أنقاض بناية في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجهد الهندسي التابع للحشد الشعبي عثر على كدس لقنابر الهاون مع مواد متفجرة تحت انقاض احدى البنايات في الموصل القديمة ضمن حملة نهضة نينوى التي انطلقت قبل ايام بمشاركة 100 آلية تخصصية من الجهد ذاته.

وانطلقت الحملة بعد زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لمحافظة نينوى، وتهدف لرفع ماتبقى من الأنقاض والأبنية الآيلة للسقوط.

ويرفع الجهد الهندسي للحشد يومياً مايقارب 1000 طن من الأنقاض في عدة مواقع تعمل فيها الآليات في احياء الجانب الأيمن.

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