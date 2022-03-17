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رفع كتل كونكريتية وضعت وسط بغداد منذ احتجاجات تشرين

Category: أمـن

Date: 2022-03-17T08:38:56+0000
رفع كتل كونكريتية وضعت وسط بغداد منذ احتجاجات تشرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوات خاصة باشرت برفع كتل كونكريتية وضعت عند أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد منذ احتجاجات تشرين 2019.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء باشرت، اليوم، برفع الكتل الكونكريتية عن بوابة العلاوي المغلقة منذ احتجاجات تشرين 2019، مبيناً أنه سيتم فتح البوابة أمام حركة السيارات في أقرب وقت.

وأوضح المصدر، أن عملية رفع الكتل الكونريتية تمت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

واحتجاجات تشرين هي تظاهرات اندلعت في 1 تشرين الأول سنة 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.

ووصلت مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.

 

 

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