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رفع حظر التجوال عن محافظة جنوبية

Category: أمـن

Date: 2020-11-28T18:06:23+0000
رفع حظر التجوال عن محافظة جنوبية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني برفع حظر التجوال مساء السبت عن محافظة واسط جنوبي العراق بعد ساعات من فرضه لاحتواء أعمال العنف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية قررت رفع حظر التجوال عن محافظة واسط بعد عودة الهدوء لمدينة الكوت مركز المحافظة.

ولقي ثلاثة متظاهرين مصرعهم اليوم السبت في صدامات مع قوات مكافحة الشغب في وسط مدينة الكوت.

وفرضت السلطات الأمنية حظر التجوال لاحتواء المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

واندلعت أعمال العنف بعد اقتحام مكافحة الشغب لساحة الاعتصام في المدينة وإقدامها على رفع الخيام دون رغبة التظاهرين الذين يعتصمون هناك منذ أكثر من عام.

وهؤلاء جزء من حركة احتجاجية واسعة النطاق تشهدها البلاد منذ أكثر من عام ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

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