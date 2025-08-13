رفضتها واشنطن.. تفاصيل مذكرة التفاهم الأمني بين بغداد وطهران

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني رفيع، يوم الأربعاء، عن تفاصيل المحضر الأمني الموقع بين العراق وإيران والذي تحول إلى مذكرة تفاهم أمنية، فيما أشار إلى أن الاتفاقية الأخيرة تهدف إلى تعزيز إجراءات تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المذكرة تشمل أيضاً معالجة ملف المعارضة الإيرانية في شمال العراق، ومنع استنساخ تجربة حزب العمال الكردستاني في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الاتفاق يهدف إلى رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباري للحد من أي تهديدات محتملة".

وأضاف المصدر، أن "المذكرة تتضمن آليات لتبادل المعلومات الاستخبارية وتنظيم الدوريات المشتركة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة أي نشاط مسلح يهدد الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية".

ورعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الاثنين الماضي، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي، أكد لاريجاني أن توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع العراق هدفها عدم ترك مجال للآخرين للإخلال بأمن البلدين.

وبعد مرور 24 ساعة فقط على الاتفاق، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن رفضها لمذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.