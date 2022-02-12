رغم نفي الدفاع.. فرقة العباس: القوات الأمنية طلبت منا معالجة الطائرات المسيرة فوق كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت قيادة فرقة العباس يوم السبت، بتحريك مفارز لمعالجة طائرات مسيرة "مجهولة" تحوم فوق كربلاء.

وذكرت قيادة الفرقة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ "حركنا مفارز تقنية لمعالجة الطائرات المسيرة في كربلاء والنجف بناءا على طلب الجهات الامنية".

ونفت وزارة الدفاع العراقية يوم أمس الجمعة، تحليق طائرات مسيرة في سماء محافظة كربلاء، مشيرة إلى إلقاء القبض على مطلقي العيارات النارية الذين أدعوا أنهم تصدوا للطائرات المزعومة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن قيادة عمليات كربلاء، وقيادة شرطتها تؤكدان "بعدم وجود أية طائرات مسيّرة، وقد قامت الأجهزة الأمنية بنشر مفارزها من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين، والقبض على الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية وإثارة الهلع والخوف بين المواطنين".

بدورها دعت قيادة عمليات كربلاء، "الأهالي بعدم إثارة الفوضى، كون إخوانهم في قيادة العمليات والشرطة يتابعون عن كثب أية حالة تمس أمن واستقرار مدينة كربلاء".