رغم رفض الجيش .. قوات موالية للـPKK تضع تمثالاً لقائد لها قتل بقصف تركي بسنجار

شفق نيوز/ قامت وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة يوم الخميس بنصب تمثال للقيادي في صفوفها "زردشت شنكالي" الذي قُتل بغارة جوية تركية في مطلع العام 2020.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن (اليبشه) أصرت على موقفها وادخلت التمثال الذي منع الجيش العراقي إدخاله مساء أمس من البوابة الرئيسية لقضاء سنجار.

وأضاف المصدر أنه تم نصب التمثال في دورة حي النصر داخل مركز القضاء.

وافاد مصدر أمني مساء أمس الأربعاء بأن قوات حماية سنجار اعتدت على قوات الجيش المتمركزين على حاجز أمني في قضاء سنجار.

وأوضح المصدر لوكالتنا أن "سبب الاعتداء يعود إلى رفض الجيش نصب تمثال لقيادي في وحدات حماية سنجار قتل بقصف للطائرات التركية في وقت سابق".

وأضاف أن تلك القوات "اعتدت لفظياً على الجيش قبل أن يحصل تدافع بين الجانبين".

وأشار المصدر إلى أن "العشرات من أنصار قوات وحدات سنجار وصلت إلى موقع الحادث وقطعوا طريق موصل - سنجار بالقرب من المدخل الرئيسي للقضاء احتجاجاً على رفض الجيش نصب التمثال.