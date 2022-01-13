سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رغم رفض الجيش .. قوات موالية للـPKK تضع تمثالاً لقائد لها قتل بقصف تركي بسنجار

Category: أمـن

Date: 2022-01-13T12:49:54+0000
رغم رفض الجيش .. قوات موالية للـPKK تضع تمثالاً لقائد لها قتل بقصف تركي بسنجار

شفق نيوز/ قامت وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة يوم الخميس بنصب تمثال للقيادي في صفوفها "زردشت شنكالي" الذي قُتل بغارة جوية تركية في مطلع العام 2020.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن (اليبشه) أصرت على موقفها وادخلت التمثال الذي منع الجيش العراقي إدخاله مساء أمس من البوابة الرئيسية لقضاء سنجار.

وأضاف المصدر أنه تم نصب التمثال في دورة حي النصر داخل مركز القضاء.

وافاد مصدر أمني مساء أمس الأربعاء بأن قوات حماية سنجار اعتدت على قوات الجيش المتمركزين على حاجز أمني في قضاء سنجار.

وأوضح المصدر لوكالتنا أن "سبب الاعتداء يعود إلى رفض الجيش نصب تمثال لقيادي في وحدات حماية سنجار قتل بقصف للطائرات التركية في وقت سابق".

وأضاف أن تلك القوات "اعتدت لفظياً على الجيش قبل أن يحصل تدافع بين الجانبين".

وأشار المصدر إلى أن "العشرات من أنصار قوات وحدات سنجار وصلت إلى موقع الحادث وقطعوا طريق موصل - سنجار بالقرب من المدخل الرئيسي للقضاء احتجاجاً على رفض الجيش نصب التمثال.

related

قوات الأمن تدخل حالة التأهب في سنجار

Date: 2021-02-04 20:24:52
قوات الأمن تدخل حالة التأهب في سنجار

وفد أمني عراقي رفيع إلى سنجار في اعقاب توتر تركي- حشدي

Date: 2021-03-15 06:52:17
وفد أمني عراقي رفيع إلى سنجار في اعقاب توتر تركي- حشدي

تركيا تعلن "تحييد" عشرة عناصر من حزب العمال بقصف في سنجار

Date: 2021-08-19 08:55:04
تركيا تعلن "تحييد" عشرة عناصر من حزب العمال بقصف في سنجار

مصدر: قوات كوردية تعتدي على الجيش العراقي في سنجار

Date: 2022-01-12 17:21:05
مصدر: قوات كوردية تعتدي على الجيش العراقي في سنجار

رئيس اركان الجيش العراقي يصل إلى سنجار

Date: 2021-02-16 07:30:47
رئيس اركان الجيش العراقي يصل إلى سنجار

انفجار سيارة مفخخة قرب مزار ديني إيزيدي في سنجار.. وششو يتهم PKK

Date: 2020-09-20 19:03:13
انفجار سيارة مفخخة قرب مزار ديني إيزيدي في سنجار.. وششو يتهم PKK

إنزال أعلام الفصائل المسلحة في سنجار تطبيقاً لإتفاق التطبيع

Date: 2020-11-27 10:22:43
إنزال أعلام الفصائل المسلحة في سنجار تطبيقاً لإتفاق التطبيع

الداخلية العراقية تستدعي مسؤولين أمنيين على خلفية "اختطاف" ضابط في سنجار

Date: 2021-05-02 09:13:26
الداخلية العراقية تستدعي مسؤولين أمنيين على خلفية "اختطاف" ضابط في سنجار