إختطاف مدني في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى اليوم الجمعة باختطاف مدني في اطراف قضاء المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة من قبل مجهولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عجلة نوع "ميستوبيشي" يستقلها مجهولون استوقفت مدنيا في اطراف قضاء المقدادية قرب قرية "الحساوية" التابعة لناحية الوجيهية واقتادته إلى جهة مجهولة.

واضاف ان قوات الأمن تواصل البحث والتحري عن مكان المختطف واستنفرت جميع نقاط التفتيش والدوريات في مناطق المقدادية واطرافها.

وتشهد ديالى عمليات خطف مستمرة غالبا ما تنفذها مجاميع مسلحة او مجاميع تسعى للحصول على الفدية المالية من ذوي المخطوفين أو لعداوة شخصية وثارات عشائرية.

وبدأ منذ يوم أمس سريان فرض حظر التجوال في مناطق ومدن العراق باستثناء إقليم كوردستان والذي سيستمر لمدة أسبوعين وذلك بعد ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وظهور تفشي السلالة الجديدة للفيروس.