رغم إجراءات التحصين.. مصائد العبوات تعود الى حوض ساخن قرب جلولاء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاربعاء بانفجار عبوة ناسفة شمالي ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة فيما حذر الأهالي من عودة مصائد العبوات مرة أخرى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "عبوة ناسفة انفجرت في قرية (الإصلاح) شمالي جلولاء في أراض زراعية دون أي خسائر او إصابات".

واكد المصدر ان "العبوة هي الثانية في أقل من 24 ساعة بعد إصابة راع ونفوق نحو 20 رأس غنم جراء انفجار عبوة ناسفة في وقت سابق".

وفي غضون ذلك؛ حذر الأهالي من عودة مصائد العبوات مرة أخرى الى بساتين جلولاء بعد استقرار دام لنحو عام.

ونقل أبو أحمد الحربي ويعمل مزارعاً، لوكالة شفق نيوز؛ ان "انفجار عبوتين في حوض الإصلاح خلال أقل من 24 ساعة مؤشر امني خطير على عودة مصائد وحرب العبوات التي تسببت بهلاك عشرات الآلاف من الدوانم من البساتين وفقدان مليارات الدنانير جراء هلاك البساتين المثمرة وفقدان الأهالي لمصادر المعيشة".

ودعا الى معالجات استباقية عاجلة لمنع عودة مفارز داعش مرة أخرى وعودة شبح العبوات المميتة مرة أخرى بالرغم من تجريف آلاف الدوانم من البساتين ضمن خطط التحصين الأمني العام الماضي شمالي ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة.

يذكر أن مناطق شمال شرق ديالى بين جلولاء وخانقين من جهة وحدود كوردستان من جهة اخرى تشهد ومنذ عام 2017 انهيارا وانحدراً أمنيا وهجمات شبه يومية بسبب انسحاب البيشمركة من المواقع الساخنة وما خلفته من فراغات تحولت الى بؤر وأوكار خطيرة لتنظيم داعش.

وأصبحت جلولاء ناحية عام 1958، ويبلغ عدد سكانها نحو 70 ألفا، وتقع على بعد 70 كم شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وتشهد توترا امنيا متواصلا منذ أواخر عام 2008 وحتى عام 2014 بعد سقوطها بيد داعش آنذاك بسبب انسحاب قوات البيشمركة التي فرضت سيطرتها التامة على الوضع الأمني.